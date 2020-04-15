Зоопарк скормит одних животных другим из-за коронавируса

Директор зоопарка немецкого города Ноймюнстер утверждает, что они будут вынуждены скармливать одних животных другим из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.
Директор Верена Каспари (Verena Kaspari) рассказала немецкой газете Die Welt, что зоопарк уже составил список животных, которых усыпят в первую очередь. Она привела в пример тюленей и пингвинов, ежедневно потребляющих по целому ведру свежей рыбы, что зоопарк уже не в силах им предоставить.
«Если на то пошло, я лучше усыплю зверей, чем позволю им умирать от голода», — заявила она. Также Каспари добавила, что в условиях кризиса им возможно придется скармливать одних животных другим.
Отмечается, что зоопарк Ноймюнстера не попадает под государственную программу экстренной помощи малому бизнесу. Согласно данным BBC News, Каспари оценивает потерю прибыли за весну в 150 тысяч фунтов стерлингов (13,8 миллиона рублей) в связи с отсутствием посетителей.
Как правило, если зоопарк не в состоянии ухаживать за животными, он находит зверям новый дом. Однако из-за режима изоляции, введенного по всему миру, зоопарку приходится идти на крайние меры.
Среди постояльцев зоопарка Ноймюнстера есть белый медведь по кличке Витус — самый большой представитель этого вида на территории Германии. Из-за его габаритов ни один из ближайших зоопарков не может предоставить ему достойные условия проживания, поэтому судьба хищника также под вопросом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения