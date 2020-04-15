Российский регион в два раза перевыполнил показатели по восстановлению леса

Самарская область в два раза перевыполнила показатели по восстановлению леса за 2019 год. Об этом объявила представительница регионального министерства лесного хозяйства Елена Фомина, передает портал «Будущее России. Национальные проекты».

Показатели российского региона по лесовосстановлению определены в национальном проекте «Экология». В них, в частности, входят нормы по заготовке семян, выращиванию посадочного материала и покупке лесопожарной техники. По словам Фоминой, все показатели были перевыполнены.

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Отмечается, что по итогам 2019 года работы по восстановлению леса были проведены на общей площади 712,4 гектара при плане в 689,3 гектара. Лесных семян регион заготовил на 146 процентов больше от запланированной нормы. Помимо этого, были выращены более пяти миллионов штук лесных растений и приобретены 52 единицы лесопожарной техники.

В марте сообщалось, что власти выделят более 6,6 миллиарда рублей из федерального бюджета на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов» в 2020 году. Сохранение лесов — одно из ключевых направлений национального проекта «Экология», который реализуется в России до 2024 года. В рамках подраздела предусматривается восстановление всех площадей вырубленных и погибших от пожаров лесов, сокращение ущерба от пожаров в три раза.

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