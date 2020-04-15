Бизнес-омбудсмен Титов одобрил идею расширить критерии малого и среднего бизнеса

Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов одобрил инициативу бизнес-объединений изменить критерии отнесения компаний к малому и среднему бизнесу. Об этом в среду, 15 апреля, сообщает ТАСС.

«Предпринимательские объединения, прежде всего "Опора России", давно просили правительство эти критерии увеличить, потому что сегодня они достаточно жесткие. Конкретные цифры мы не называем, надо хорошо продумывать, потому что в разных видах деятельности она может быть разной», — отметил Титов.

По его словам, Россия может ориентироваться на уровень других стран в вопросе расширения критериев малого и среднего бизнеса.

Ранее российский президент Владимир Путин поручил правительству страны уточнить критерии отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСП.

8 апреля Титов предложил обнулить налоги для малого и среднего бизнеса из-за условий нестабильности в экономике в связи с пандемией коронавируса. По его словам, в такой ситуации все сопутствующие риски будут оправданы.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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