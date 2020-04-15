Войсковая часть ФСБ потратит 30 миллионов рублей на фотоаппараты

Войсковая часть 55056 ФСБ России потратит 30 миллионов рублей на фотоаппараты. Об этом в среду, 15 апреля, сообщается на сайте Госзакупок.

По данным издания, всего спецслужба купит 447 фотоаппаратов. Самая дорогая модель в приведенном списке — Canon EOS 5D Mark IV Body стоимостью 282,9 тысячи рублей. Также планируется покупка 25 фотокамер Canon EOS 200D (или их эквивалентов) за 45,3 тысячи рублей каждая, 68 штук Nikon COOLPIX P1000 — за 81,6 тысячи рублей, два аппарата Sony α7R III Body — за 190,9 тысячи рублей.

Фотоаппараты, как говорится в сообщении, необходимы ФСБ для обеспечения государственных нужд. Начальная цена госзаказа — 30,2 миллиона рублей, финансирование планируется из федерального бюджета. Закрытый аукцион состоится 28 апреля.

21 февраля сообщалось, что министерство обороны России объявило тендер на покупку легкового автомобиля за 30 миллионов рублей.

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