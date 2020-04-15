Жители Подмосковья получили вторую часть выплат за самоизоляцию

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева уже более 1,2 миллиона жителей получили вторую часть выплат за соблюдение режима самоизоляции. Об этом сообщается на сайте областного правительства в среду, 15 апреля.
1,5 тысячи рублей поступают на счета людей старше 65 лет. В случае отсутствия банковской карты, деньги приносит почтальон. Материальную помощь также получили люди с хроническими заболеваниями, говорится в сообщении.
Общая сумма матпомощи составила три тысячи рублей. Дополнительная мера поддержки введена с целью предотвращения распространения коронавируса.
До конца апреля в регионе действует режим всеобщей самоизоляции. Выходить из дома разрешается только по уважительной причине, к примеру, для покупки продуктов. Пожилые люди могут рассчитать на помощь волонтеров и социальных служб. Так, по инициативе главы региона гражданам в группе риска было выдано около 50 тысяч продуктовых и медицинских наборов.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения