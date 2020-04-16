В Демократической партии не согласились с кандидатурой Байдена

Многие ведущие деятели Демократической партии США со скептицизмом отнеслись к выдвижению Джо Байдена в качестве кандидата на президентских выборах 2020 года, несмотря на то что его последний соперник по праймериз, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс снял свою кандидатуру и сам поддержал бывшего вице-президента. Об этом сообщает The Hill.

Конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес, одна из самых известных сторонников Сандерса, в интервью Associated Press заявила, что хотела бы, чтобы Байден предоставил «реальный план» по вопросам здравоохранения, а не его смутные очертания.

Не только представительница штата Нью-Йорк в Конгрессе, но также и другие прогрессивные члены Демократической партии выразили сомнения по поводу программы бывшего вице-президента. Так, Омар Ильхан, член Палаты представителей от Миннесоты, во время подкаста What a Day рассказала, что она не уверена, понимает ли Байден, какие именно вопросы представляют особую важность для его избирателей.

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Основной претензией прогрессивной части партии является то, что платформа кандидата и его политические шаги не отвечают запросам более молодой аудитории. Политический активист Норман Соломон считает, что просто риторики недостаточно, и Байден «должен доказать, что он действительно хочет перемен».

Тем не менее прогрессивные лидеры демократов сходятся во мнении, что на выборах они в любом случае поддержат окончательного кандидата от партии. Сандерс ясно дал понять, что их главной целью является не допустить победы действующего президента США Дональда Трампа. Он добавил, что его сторонники поступят «безответственно», если не окажут поддержку кампании Байдена.

Отмечается, что бывший вице-президент, скорее всего, готов пойти на уступки, так как 13 апреля он объявил, что поддержит реформу по повышению минимальной заработной платы до 15 долларов в час. Именно данное обещание было одной из основ предвыборной кампании Сандерса. Однако при этом сохраняется целый ряд противоречий между программами демократов, главным из которых является разногласие по поводу программы Medicare for All.

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