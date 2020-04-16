Женщина заскучала в самоизоляции и нашла в саду древнее сокровище

Жительница английского города Портсмут, графство Гэмпшир, обнаружила в саду своего дома ценную монету, изготовленную 500 лет назад. Об этом сообщает издание Daily Mail.

48-летняя Аманда Джонстон (Amanda Johnston) заскучала в самоизоляции по коронавирусу и решила пройти по участку с металлоискателем 11-летнего сына Джорджа. В результате ей удалось найти древнее сокровище — золотую монету, отчеканенную при правлении Генриха VII. Монета весом 22 карата находилась в обращении с 1464 года на протяжении 200 лет. Ее номинал — шесть шиллингов и восемь пенсов.

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По закону, кладоискатель не обязан регистрировать находку, если клад состоит из одной моменты. Кроме того, Джонстон нашла сокровище на своем участке, поэтому кроме нее на него никто не может претендовать.

«При поиске сокровищ я использовала не только металлоискатель сына, но и небольшой мастерок, — рассказала Джонстон. — Не верится, что я нашла монету. Она достаточно тонкая, но я сразу поняла, что она представляет большую ценность».

Британка призналась, что хотела бы сохранить находку, но, скорее всего, в будущем она ее продаст. В прошлом году подобную монету продали на аукционе за 2,6 тысячи фунтов стерлингов (241,2 тысячи рублей).

В марте сообщалось о школьнице из Великобритании, которая упросила дедушку дать ей металлоискатель и за минуту нашла топор бронзового века. Дедушка поискал похожие топоры в интернете и пришел к выводу, что находке внучки может быть около трех тысяч лет.

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