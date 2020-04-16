Медики российского региона перешли на дистанционное обучение

Медработники Кемеровской городской детской клинической больницы №1 перешли на дистанционное обучение в рамках непрерывного медицинского образования. Об этом сообщает портал «Национальные проекты Кузбасса».

Уточняется, что медсестры анестезиолого-реанимационного сейчас изучают инфекционную безопасность, а педиатры — современные подходы вакцинопрофилактики и новые препараты. После окончания курсов они получат соответствующие сертификаты.

Главный врач детской больницы Татьяна Кармалитова рассказала, что подобная форма обучения удобна для медиков, поскольку им не нужно отрываться от работы. Кроме того, обучение возможно по разным направлениям. В общей сложности в 2020 году на различные образовательные курсы через портал непрерывного медицинского образования записались свыше 250 медработников больницы.

Постоянное повышение квалификации медицинского персонала — одно из направлений национального проекта «Здравоохранение», который будет реализован в России до конца 2024 года. В общей сложности на него планируется потратить более 1,7 триллиона рублей. Цель проекта — обеспечение россиян доступной медицинской помощью и улучшение ее качества, изменение характера отношений между врачами и пациентами, повышение до 70 процентов охвата первичной профилактикой, внедрение современных клинических рекомендаций, снижение смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни россиян до 78 лет и другое.

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