Россиянин заразился коронавирусом от прилетевших из Европы туристов и умер

Житель Брянской области заразился коронавирусом от прилетевших из Европы туристов и умер. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает bryansktoday.ru.
Отмечается, что 89-летний пациент находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако спасти его не удалось. Лечение осложнялось тем, что мужчина имел ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем и сахарный диабет. Он стал первым в Брянской области умершим из-за коронавируса пациентом.
Устанавливая источник заражения, медики выяснили, что покойный контактировал с вернувшимися с отдыха знакомыми.
По состоянию на 16 апреля в Брянской области зарегистрирован 201 случай заражения коронавирусом. Всего в России зафиксировано 27 938 случаев, за последние сутки — 3448 новых.
Ранее сообщалось, что вернувшийся из Парижа россиянин заболел коронавирусом, а после выздоровления стал донором плазмы для других пациентов. Сам он перенес инфекцию в легкой форме и узнал о своем заражении случайно.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения