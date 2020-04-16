Россиянин заразился коронавирусом от прилетевших из Европы туристов и умер

Житель Брянской области заразился коронавирусом от прилетевших из Европы туристов и умер. Об этом в четверг, 16 апреля, сообщает bryansktoday.ru.

Отмечается, что 89-летний пациент находился в реанимации и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако спасти его не удалось. Лечение осложнялось тем, что мужчина имел ряд хронических заболеваний, в том числе проблемы с сердцем и сахарный диабет. Он стал первым в Брянской области умершим из-за коронавируса пациентом.

Устанавливая источник заражения, медики выяснили, что покойный контактировал с вернувшимися с отдыха знакомыми.

По состоянию на 16 апреля в Брянской области зарегистрирован 201 случай заражения коронавирусом. Всего в России зафиксировано 27 938 случаев, за последние сутки — 3448 новых.

Ранее сообщалось, что вернувшийся из Парижа россиянин заболел коронавирусом, а после выздоровления стал донором плазмы для других пациентов. Сам он перенес инфекцию в легкой форме и узнал о своем заражении случайно.

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