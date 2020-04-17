Российский медик предложила обменять маски на квартиру и была уволена

Акушерка из роддома Краснодара предложила обменять медицинские маски и антисептики на квартиру и была уволена. Об этом сообщает Life со ссылкой на источник.
На ролике, опубликованном в Instagram девушки, видно, как она демонстрирует множество масок и дезинфицирующих средств. Видео подписано словами «Обменяю на «двушку» в центре в Краснодаре». Как сообщил источник издания, ролик был снят еще до введения режима самоизоляции и являлся шуткой.
Однако начальство медика юмор не оценило и предложило ей написать заявление об увольнении по собственному желанию. Тогда акушерка написала в соцсети «Ну что, после того видео о коронавирусе, ищу работу. Предложения есть?». Сообщается, что из-за карантина россиянка пока что не смогла обратиться в трудовую инспекцию.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения