В период с 20 по 30 апреля работающим россиянам старше 65 лет раздадут больничные листы, чтобы они могли придерживаться введенного в стране режима самоизоляции. О таком решении сообщили в Минтруде, передает ТАСС.

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Оформлять документы будут на основании данных от работодателей, которые имеются в Фонде социального страхования (ФСС). Дополнительных справок или предоставления сведений от граждан не потребуется.

В ведомстве указали, что если пожилые сотрудники перешли на удаленную работу, то лист нетрудоспособности могут не оформлять. Деньги для выплат таких больничных направят напрямую из ФСС. Этот механизм позволит работодателю не лишаться оборотных средств даже на короткое время.

Расчет размера больничных проведут по общим правилам. То есть получить выплаты в размере 100 процентов среднего оклада за последние два года смогут лишь те, чей стаж превышает восемь лет. Кроме того, среднемесячный заработок рассчитывается от потолка в 69,9 тысячи рублей.

В период с 6 по 19 апреля больничные получили 530 тысяч работающих граждан в возрасте от 65 лет. Пожилые люди входят в повышенную группу риска при заражении COVID-19 в связи с ослаблением иммунитета и большим количеством сопутствующих заболеваний.

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