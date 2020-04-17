Список имеющих право пересекать границу России расширили

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому список лиц, имеющих право пересекать границу страны, расширен. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
В частности, право пересекать границу получили военные и гражданский персонал зарубежных российских баз, работники атомной отрасли, занятые на строительстве за рубежом и экипажи морских судов, которые сменяют своих коллег в зарубежных портах.
При этом по-прежнему пересекать российскую границу могут дипломаты, направляющиеся в Калининград транзитом пассажиры, а также россияне, выезжающие за рубеж на похороны родственников. Кроме того, при предоставлении необходимой информации, возможен выезд граждан, проживающих на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР).
30 марта Россия закрыла границы и отменила большую часть пассажирских перевозок в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения