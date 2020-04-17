Госдума упростила получение российского гражданства

Госдума приняла закон, упрощающий получение российского гражданства. Теперь не нужно отказываться от иностранного, сообщается на сайте нижней палаты парламента в пятницу, 17 апреля.

Граждане Белоруссии, Казахстана, Молдавии и Украины смогут претендовать на российский паспорт без соблюдения установленного пятилетнего срока проживания на территории РФ. Также жителям указанных стран не нужно доказывать свое материальное положение.

Также сокращается с трех лет до одного года срок осуществления трудовой деятельности в РФ для лиц, окончивших российские образовательные или научные организации.

В марте был принят закон, упрощающий получение российского гражданства для украинцев и белорусов. Речь идет об упразднении нормы о собеседовании, в ходе которого оценивается уровень владения русским языком. Срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство сокращен до трех месяцев, ранее на это отводилось до полугода.

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