Украина обвинила Россию в подготовке диверсантов под прикрытием карантина

Украина обвинила Россию в подготовке диверсантов на территории Донбасса под прикрытием карантинных мер для противодействия коронавирусной инфекции. Об этом сообщает УНИАН.

По словам спикера Министерства обороны Украины полковника Дмитрия Гуцуляка, в Донбассе активно готовят диверсионные группы и снайперские пары.

Кроме того, украинская разведка выяснила, что на передовой интенсивно пополняют запасы боекомплектов в передовых подразделениях, в том числе боеприпасы для стрелкового оружия и гранатометов.

Часть Донбасса вышла из-под контроля Киева в результате вооруженного конфликта. В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Киев неоднократно обвинял Москву в причастности к боевым действиям. Россия отвергает все обвинения, указывая на их голословность.

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