Мэр российского города и его жена погибли при пожаре

Мэр города Данилова Ярославской области Иван Свечушкин и его жена погибли при пожаре в их доме в ночь на 17 апреля. Об этом сообщил глава Даниловского муниципального района Александр Смирнов, передает «Интерфакс».

Информацию о гибели главы города и его жены подтвердили в администрации городского поселения Данилов.

В региональном управлении Следственного комитета РИА Новости сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Причины возгорания выясняются.

Свечушкин родился в 1975 году, ему было 45 лет. С 2014 года он занимал должность замглавы администрации по ЖКХ, градостроительству и городскому хозяйству. Его избрали на пост мэра Данилова в декабре 2018 года.

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