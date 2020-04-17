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Мэр российского города и его жена погибли при пожаре

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Иван Свечушкин
Иван Свечушкин
Фото: телеграм-канал «Говорит Москва»

Мэр города Данилова Ярославской области Иван Свечушкин и его жена погибли при пожаре в их доме в ночь на 17 апреля. Об этом сообщил глава Даниловского муниципального района Александр Смирнов, передает «Интерфакс».

Информацию о гибели главы города и его жены подтвердили в администрации городского поселения Данилов.

В региональном управлении Следственного комитета РИА Новости сообщили о возбуждении уголовного дела по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»). Причины возгорания выясняются.

Свечушкин родился в 1975 году, ему было 45 лет. С 2014 года он занимал должность замглавы администрации по ЖКХ, градостроительству и городскому хозяйству. Его избрали на пост мэра Данилова в декабре 2018 года.

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