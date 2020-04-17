«Иранская Анджелина Джоли» заразилась коронавирусом в тюрьме

У интернет-звезды Фатимы Хишванд (Fatemeh Khishvand), которую окрестили «иранской Анджелиной Джоли», нашли коронавирус SARS-CoV-2. Об этом сообщает иорданское издание Al Bawaba.

О болезни девушки объявил ее юрист. По его словам, она заразилась в тюрьме, куда ее поместили после обвинений в богохульстве, незаконном обогащении и других преступных деяниях. Первоначально Хишванд перевели в тюремный карантинный изолятор, однако ее состояние продолжало ухудшаться. Администрация тюрьмы была вынуждена разрешить госпитализацию. Для продолжения лечения девушку доставили в больницу в Тегеране.

Правозащитная организация «Центр за права человека в Иране» утверждает, что Хишванд находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Эта информация отсутствовала в публикациях о ее госпитализации, появлявшихся ранее на персидском языке.

Официальное Информационное агентство Исламской Республики (IRNA) опубликовало опровержение сообщений о болезни Хишванд. Директор женской тюрьмы, где находится девушка, заявил, что она здорова, а утверждения ее юриста не соответствуют действительности.

Фатима Хишванд, более известная под псевдонимом Сахар Табар, прославилась после публикации фотографий, на которых она напоминала одновременно Анджелину Джоли и зомби. Позднее девушка призналась, что создала этот образ при помощи макияжа и Photoshop, и продемонстрировала свое настоящее лицо. Она попала за решетку после ареста в октябре 2019 года.

17 марта стало известно, что Иран решил временно освободить из тюрем 85 тысяч заключенных, в том числе осужденных по политическим делам. Такие меры потребовались для борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. В публикации «Центра за права человека в Иране» юрист Хишванд утверждает, что судья отказался освободить девушку на время эпидемии.

По последним данным, к 17 апреля в мире выявлено 2,21 миллиона случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. От COVID-19 погибли 149 тысячи человек, 560,3 тысячи человек выздоровели. В Иране выявлено 79,5 тысячи случаев заражения, умерли 4958 человек.

Коронавирусная инфекция передается через мелкие капли, которые выделяются из носа или рта больного и оседают на окружающих предметах. ВОЗ рекомендует держаться на расстоянии более метра от зараженных людей, регулярно мыть или обеззараживать руки и не прикасаться ко рту, носу и глазам.

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