Женщина превратила себя в «произведение искусства» с самой большой грудью в Европе

Татуировщица из Вены с псевдонимом Китти Инк (Kitty Ink) потратила 60 тысяч евро (пять миллионов рублей), чтобы превратить себя в «произведение искусства». Об этом сообщает сайт Unilad.

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По словам 46-летней Китти Инк, ее с юных лет влекли экстремальные, противоестественные и дикие вещи. Ей хотелось выделяться из толпы и быть непохожей на других. Накопить необходимую для этого сумму и начать перевоплощение ей удалось лишь десять лет назад.

С тех пор женщина подверглась множеству косметических процедур. Ей делали инъекции ботокса и липосакцию, вставляли филлеры и имплантировали самую большую силиконовую грудь, доступную в Западной Европе. Кроме того, Китти Инк сделала себе множество реалистичных татуировок, потратив на них не менее 100 часов.

Китти Инк признает, что ее новый облик способен отпугнуть потенциальных романтических партнеров, но это ее не беспокоит, поскольку она замужем. «Разные люди реагируют на меня по-разному, — говорит она. — У многих положительная реакция, у некоторых нет, но мне плевать. Не нравится — не смотри. Но они, конечно, все смотрят».

В 2018 году сообщалось, что аргентинский любитель пластической хирургии Луис Падрон потратил десятки тысяч долларов, чтобы стать похожим на космического эльфа. Он остался не удовлетворен результатом и обратился за помощью в реалити-шоу о неудачных пластических операциях.

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