На Украине завели уголовное дело из-за крестного хода во время карантина

Во Львовской области Украины завели уголовное дело из-за проведения крестного хода во время карантина. Об этом сообщает «Страна.ua».

Инцидент случился в городе Самбор 17 апреля. Полицейские во время патрулирования заметили, что прихожане нарушают правила карантина во время крестного хода: они шли без масок и не соблюдали дистанцию. На четырех человек составили административные протоколы.

Кроме того, открыто уголовное производство по статье «Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений», которая предусматривает наказание от штрафа до трех лет лишения свободы.

Крестный ход устроили прихожане Украинской греко-католической церкви.

Ранее стало известно, что в Киево-Печерской лавре выявили еще семь случаев заражения коронавирусом. Ранее ее закрыли на карантин из-за более 90 обнаруженных случаев.

По последним данным, число инфицированных на Украине составило 4662 человека.

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