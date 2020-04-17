Названы самые популярные в мире бренды одежды

Эксперты в области моды опубликовали список самых популярных мировых брендов одежды и людей, которые оказали наибольшее влияние на индустрию. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования портала Highsnobiety и платформы Lyst, специализирующейся на анализе потребительского поведения в индустрии моды.

Так, в рейтинг вошли такие марки, как Jacquemus, Salomon, Stand, Fear Of God и Peter Do, а «пионерами культуры» стали российская певица Катя Кищук, актриса сериала «Эйфория» Хантер Шафер (Hunter Schafer), звезда TikTok Чарли Д'амелио (Charli D'Amelio), рэпер Slowthai и другие.

Отмечается, что в каждой категории было 250 и 300 кандидатов соответственно, а для определения лидеров использовался специально созданный механизм: с помощью специальных программ было подсчитано количество запросов с именами и названиями кампаний в Google, социальных сетях, а также упоминаний в прессе, блогах и комментариях.

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Финалистов отбирали судьи, в том числе основательница московского магазина KM20 Ольга Карпуть, стилист Маркус Пол (Marcus Paul), креативный директор журнала Interview Мел Оттенберг (Mel Ottenberg) и главный редактор Highsnobiety Кристофер Моренси (Christopher Morency).

В феврале специалисты платформы Lyst назвали самую популярную марку одежды в мире. Им оказался итальянский бренд Off-White. По мнению экспертов, этому поспособствовало, в частности, изменение логотипа компании, появление нового бутика в Майами, а также свадьба музыканта Джастина Бибера и модели Хейли Болдуин, на которой последняя была в платье Off-White.

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