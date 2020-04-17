Женщина до 30 лет не могла заниматься сексом из-за ужасной боли

Жительница турецкого города Стамбул до 30 лет оставалась девственницей из-за редкого заболевания. Ее историю приводит газета The Sun.

38-летняя Петек Татли (Petek Tatli) призналась, что еще восемь лет назад секс причинял ей ужасную боль. Причиной тому был вагинизм — патологическое состояние, при котором непроизвольное сокращение лобково-копчиковой мышцы делает невозможным любое вагинальное проникновение. Впервые она столкнулась с проблемами в интимной жизни в подростковом возрасте. В юные годы она сменила двух партнеров, и с каждым из них она была в долгих отношениях.

«Никого из них особо не волновал этот интимный момент. Какая-то близость у нас была, а к моим проблемам они относились с пониманием. Но у меня к ним не было сильного сексуального влечения», — отметила она.

Материалы по теме «Секс — хороший способ забыть о болезни» История смертельно больной женщины, которая переспала с сотней мужчин и нашла себя

Переломный момент произошел в 2009 году, когда Татли занялась йогой и медитацией. «Когда я начала учиться на инструктора по йоге, я стала все больше познавать свое тело. Отношение к вагинизму тоже изменилось», — утверждает турчанка. В 30 лет она набралась смелости и обратилась за помощью в клинику, специализирующуюся на лечении вагинизма. Благодаря физиотерапии она начала видеть прогресс.

Тогда Татли решила выйти из зоны комфорта и отправиться в путешествие. На одном из ретритов она познакомилась с Йоханном, с которым у нее начались новые отношения. С ним она смогла заняться вагинальным сексом, не испытывая при этом боли. «Это было очень эмоционально. Я не могла перестать плакать во время секса. Это были слезы радости. Думаю, мой партнер чувствовал себя немного неловко! — поделилась она. — Но у меня такой груз спал с плеч».

Татли утверждает, что теперь вагинизм остался для нее в прошлом. Она работает учителем йоги и практикует осознанность, а также помогает другим женщинам справиться с вагинизмом.

В марте сообщалось, что жительница американского города Оук-Гроув, штат Миссури, 12 лет не могла заняться с мужем вагинальным сексом из-за редкого заболевания. После развода она познакомилась на сайте знакомств с мужчиной, с которым смогла побороть вагинизм. Это произошло благодаря чуткости ее возлюбленного и группе поддержки на Facebook.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!