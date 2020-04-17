Авиакомпания нашла оправдание переполнившим самолет пассажирам во время пандемии

Австралийская авиакомпания Qantas, самолет которой был переполнен пассажирами во время пандемии коронавируса, нашла туристам оправдание, сообщает Fox News.
Представитель перевозчика уточнил, что большое количество путешественников на рейсе может быть связано с предстоящими праздниками или выходными. Он также добавил, что, несмотря на это, авиакомпания продолжает соблюдать принятые в связи с распространением COVID-19 меры.
«Средний коэффициент загруженности наших самолетов был очень низким, а большинство рейсов были заполнены на 30 процентов, поэтому мы соблюдаем правила социального дистанцирования», — уточнили в Qantas.
Ранее в апреле в социальных сетях была размещена фотография с рейса, на котором путешественники сидели близко друг к другу без масок и занимали каждое кресло в салоне. Речь шла о рейсе авиакомпании Qantas из Таунсвилла в Брисбен. Снимок вызвал шквал критики среди комментаторов. Многие возмущались тем, что пассажиры не соблюдают правила дистанцирования в то время, как люди по всему миру заражаются коронавирусом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения