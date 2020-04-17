Бортпроводник раскрыл досуг членов экипажа после приземления самолета

Бортпроводник британской авиакомпании Virgin Atlantic с 11-летним стажем раскрыл обычный досуг членов экипажа после приземления самолета в пункте назначения. Соответствующая видеозапись опубликована в Instagram-аккаунте перевозчика.

По словам Отиса Дублина (Otis Dublin), сразу по прибытии всему летному составу выделяется свободное время, которое они могут проводить по своему усмотрению — например, пойти вместе на обед или за покупками. «Вообще сразу по прилете мы направляемся в отель — это и есть весь наш основной досуг», — добавил он.

При этом, отметил сотрудник авиакомпании, иногда способы времяпрепровождения зависят от того, куда именно прибыл экипаж. «Например, если мы находимся на Карибах, то идем прямиком на пляж», — сообщил Дублин. В то же время он подчеркнул, что такое свободное время нельзя назвать полноценными каникулами или отпуском.

16 апреля женщина-пилот авиакомпании Virgin Atlantic с 12-летним стажем назвала главные удовольствия для членов экипажа во время перелета. По ее словам, любимым процессом в работе для многих летчиков является запуск двигателя и дальнейшее предвкушение взлета.

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