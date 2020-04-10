Оставшиеся без работы из-за коронавируса члены экипажа показали досуг на видео

Члены экипажей немецкой авиакомпании Lufthansa, которые временно остались без работы из-за ограничений авиаперевозок, введенных на фоне коронавируса, показали свой досуг на видео. Запись была опубликована в Instagram.

На размещенных в сети кадрах запечатлено, как пилоты и стюардессы, находящиеся дома, собираются на работу: примеряют летную форму, делают прически, наносят макияж и собирают чемоданы.

Пользователи оценили публикацию в комментариях. «Супер! Мы все надеемся, что вы уже очень скоро ощутите ветер под вашими крыльями! Держитесь!» — написал один. «Очень здорово! Я так вами горжусь! И верю, что вы вернетесь к работе в ближайшее время», — поддержал другой. «Надеюсь, этот кошмар уже скоро закончится, и наша жизнь снова заиграет красками», — заметил третий. «Скучаю по путешествиям», — поделился четвертый.

1 апреля неизвестный пилот, оставшийся без работы и помещенный на карантин из-за вспышки коронавируса, показал способ развлечения во время изоляции. Ранее он выполнял рейсы между США и Европой, однако в течение нескольких недель находится дома в связи с пандемией и уже начал «симулировать работу».

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