Названы главные удовольствия пилота самолета во время перелета

Женщина-пилот британской авиакомпании Virgin Atlantic с 12-летним стажем назвала главные удовольствия для членов экипажа во время перелета. Об этом пишет Express.

По словам Бернис Моран (Bernice Moran), любимым процессом в работе для многих летчиков является запуск двигателя и дальнейшее предвкушение взлета. «Именно тогда выделяется адреналин и появляется настоящая страсть к полету. (...) Пилот становится крайне взволнован, и в этот момент просто обожает свою работу», — пояснила она.

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Кроме того, по словам британки, особым удовольствием для пилотов является ожидание приема пищи. «Единственное, чего я с жду с особым нетерпением — это меню», — заявила Моран, напомнив, что воздушное судно в течение практически всего полета движется в режиме автопилота.

4 декабря прошлого года пилоты пассажирских самолетов раскрыли детали своей работы и рассказали о том, что происходит в их кабине. Один из летчиков отметил, что после взлета члены экипажа не прилагают особых усилий, чтобы контролировать полет. «Мы либо сидим в телефонах, либо все время что-то читаем», — пояснил он.

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