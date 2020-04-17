Публичная речь пилота в честь рискующих жизнями врачей растрогала пассажиров

Пилот авиакомпании United Airlines произнес публичную речь в аэропорту имени Даллеса в честь врачей и растрогал пассажиров. Видеозапись публикует издание Fox News.
Перед рейсом из Вашингтона в Нью-Йорк, на котором должны были лететь медработники-волонтеры, командир воздушного судна Джим Крэйл (Jim Crail) поблагодарил рискующих жизнями добровольцев. «Сегодня достаточно много людей сядут в этот самолет, чтобы отправиться в эпицентр распространения коронавируса и помогать пациентам. Я прошу вас, пожалуйста, встаньте», — произнес пилот дрожащим голосом, добавив, что его супруга также работает медсестрой.
«От имени своей жены, от всех жителей региона, от остальной части страны и от авиакомпании United Airlines я хочу поблагодарить вас и сказать, как сильно мы ценим то, что вы готовы добровольно помогать людям», — сказал Крэйл, после чего все пассажиры в зале ожидания разразились аплодисментами.
В марте прощальная речь стюардессы растрогала пассажиров самолета авиакомпании Virgin Australia. Бортпроводница Кэсси Эпплтон попросила у пассажиров прощения за излишнюю эмоциональность и объяснила, что данный рейс может стать для нее и ее коллег «последним в обозримом будущем».
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
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Источник: Всемирная организация здравоохранения