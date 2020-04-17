Разведка США предупредила НАТО и Израиль о пандемии коронавируса заранее

Разведка США, выпустившая доклад о возможной пандемии коронавируса в ноябре прошлого года, заранее предупредила об опасности не только администрацию президента Дональда Трампа, но также НАТО и Израиль. Об этом сообщает газета The Times of Israel со ссылкой на телеканал Channel 12.
Доклад американской разведки был составлен на второй неделе ноября 2019 года, когда информации о вспышке болезни еще не было в открытом доступе. Помимо администрации Трампа разведчики решили предупредить об опасности НАТО и Израиль.
Отмечается, что израильские военные чиновники обсуждали возможность распространения вируса в регионе и его влияние на Израиль и соседние страны еще в ноябре. Информация дошла также до «лиц, принимающих решение» и Министерства здравоохранения, однако после этого якобы не было сделано никаких шагов для предотвращения ситуации.
При этом остается неясным, был ли это тот самый доклад, о котором ранее сообщали ABC News. Разведчики якобы предупредили, что дальнейшее распространение вируса, появившегося в Ухане, может перерасти в пандемию. Однако Трамп позже назвал информацию о докладе фейком.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения