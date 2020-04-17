Тучная женщина испугалась смерти и сбросила треть своего веса

Жительница Англии испугалась смерти и похудела на 44 килограмма после того, как врач сообщил ей, что если она не сядет на диету, то может умереть. Как сообщает издание The Mirror, ей удалось сбросить треть своего веса.

42-летняя Келли Маккракен (Kelly McCracken) пила по пять литров газировки в день и питалась пиццей, чипсами, пирогами и сладостями. После того как семь лет назад она родила шестого ребенка — сына Кертиса (Curtis), ее вес вышел из-под контроля. На пике он достигал 127 килограммов.

Из-за лишних килограммов Маккракен не могла самостоятельно одеваться и мыться. Ее 51-летнему бойфренду Стивену Холлу (Stephen Hall) приходилось помогать ей.

В марте 2019 года Маккракен госпитализировали из-за диабета и высокого артериального давления. Врач сказал ей, что она не доживет до Рождества, если не изменит образ жизни.

«Я попросила Стивена записать меня в сообщество для худеющих с больничной койки. Это был день, когда моя жизнь изменилась», — сказала она. Маккракен изменила диету, начала заниматься спортом и в итоге похудела до 82,5 килограмма.

«Теперь мой сын может обхватить меня руками. Он говорит: "Смотри, какая ты худенькая, мама"», — похвасталась британка. Она пояснила, что раньше ребенку не удавалось обнять ее.

Ранее сообщалось, что тучный житель шотландского города Брихин занялся спортом и похудел вдвое. Доктора предупреждали, что он вскоре может оказаться в больнице, если продолжит вести такой же образ жизни.

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