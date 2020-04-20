«Черкизово» поможет россиянам мясом и колбасой в период пандемии

Группа «Черкизово», крупнейший производитель мяса в России, запустила ряд программ по оказанию помощи гражданам России в период пандемии коронавируса. Компания присоединилась к благотворительному проекту помощи пожилым людям #МыВместе, организованной Общероссийским народным фронтом при поддержке фонда Росконгресс, волонтерских организаций и «Ростелеком». Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе группы компаний «Черкизово».

Цель проекта — обеспечить пожилых людей в разных регионах страны всем необходимым в период самоизоляции. Волонтеры доставляют пенсионерам на дом продукты питания и лекарства, оказывают помощь в решении бытовых проблем. Группа «Черкизово» выступила одним из финансовых партнеров проекта. Выделенные компанией средства будут направлены на закупку необходимых товаров: одноразовые медицинские маски и перчатки, антисептики, бумагу для принтеров и многое другое.

«Сегодня из-за ситуации с распространением коронавируса огромное количество людей во всем мире живут в самоизоляции. В это трудное время в особом внимании со стороны общества нуждаются люди старшего поколения, которым категорически противопоказано выходить из дома: для их здоровья новое заболевание предоставляет наибольшую опасность. Поэтому мы рады поддержать проект #МыВместе», — отметила руководитель управления по работе с госорганами и общественными организациями группы «Черкизово» Анастасия Михайлова.

Кроме того, компания приняла решение оказать продовольственную помощь малообеспеченнным гражданам и многодетным семьям в нескольких регионах присутствия компании. Так, в апреле группа «Черкизово» передала около 6 тонн свинины Елецкому мясокомбинату в Липецкой области для последующего изготовления партий тушенки, которая затем войдет в состав продовольственных наборов для малоимущих жителей области.

В ряд других регионов компания направит в подарок жителям продукцию мясопереработки. В частности, «Черкизово» выделило более 8,6 тысячи батонов сырокопченой колбасы для малообеспеченных жителей Воронежской области. Еще 5 тысяч батонов продукции компания направит многодетным семьям в Московской области, и 7 тысяч колбас — для врачей Московского региона. В Пензенской области компания окажет поддержку местному зоопарку.

Группа «Черкизово» на постоянной основе участвует в различных социальных проектах и благотворительных акциях в регионах своего присутствия. Ситуация с коронавирусом — возможность дополнительно поддержать жителей, которые сейчас остро нуждаются в помощи бизнеса.

«Черкизово» присоединилась к международной акции «Оставайтесь дома» (Stay Home) — временно изменив свой фирменный логотип, поместив его в «домик». Как отмечают в «Черкизово», новый логотип — это призыв проявить в период пандемии терпение и ответственность и не покидать свои дома без крайней необходимости.

«Для нашей компании дом — это еще и символ заботы о своих потребителях. Тысячи сотрудников Группы «Черкизово» продолжают ежедневно трудиться в разных частях нашей страны, обеспечивая бесперебойный выпуск продукции для вас и ваших семей. Мы обещаем сделать все от нас зависящее, чтобы производить достаточное количество качественных мясных продуктов», — подчеркивает Анастасия Михайлова.

