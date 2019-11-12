В России резко подешевела свинина

Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По данным издания, цены группы «Черкизово» в октябре 2019 года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее — 86,6 рубля за килограмм. «Русагро» снизил цены в третьем квартале на 23 процента, за первые девять месяцев года — на 14 процентов.

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Также снижение цен подтвердили в Национальном союзе свиноводов. Глава организации Юрий Ковалев отметил, что цены стали ниже на 7-8 процентов. Минсельхоз зафиксировал также снижение цен на свиные полутуши: на 8,6 процента на начало ноября по отношению к аналогичному периоду прошлого года — до 144,9 тысячи рублей.

По данным Росстата, килограмм свинины в октябре стоил 269,4 рубля, что на один процент ниже, чем годом ранее.

При этом другие виды мяса, напротив, дорожают. Так, говядина за последний год подорожала на шесть процентов, курятина — на один процент.

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