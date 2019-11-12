Россиянам пообещали снижение цен на мясо

Оптовые цены на свинину в России в будущем году могут снизиться на 3-5 процентов. Такой прогноз дал руководитель Национальной мясной ассоциации России Сергей Юшин, передает ТАСС.

Он напомнил, что в 2014 и 2015 годах средняя цена составляла порядка 170 рублей за килограмм, в настоящее время стоимость колеблется от 135 до 142 рублей. «Снижение по сравнению с тем периодом времени на сегодняшний день составляет приблизительно 15-20 процентов», — констатировал Юшин. Специалист полагает, что в ближайшие четыре года потребление свинины в стране вырастет на 300 тысяч тонн из-за доступности цен. Снижение стоимости он связал с быстрым развитием внутреннего производства.

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Ранее сообщалось, что крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию. Например, цены группы «Черкизово» в октябре 2019 года были на 14 процентов ниже, чем годом ранее — 86,6 рубля за килограмм. «Русагро» снизил цены в третьем квартале на 23 процента, за первые девять месяцев года — на 14 процентов. При этом другие виды мяса, напротив, дорожают. Так, говядина за последний год подорожала на шесть процентов, курятина — на один процент.

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