Группа «Черкизово» обновила свой главный бренд

Группа «Черкизово» провела ребрендинг своей флагманской марки «Черкизово». Изменения коснулись как внешнего вида продукции, так и ее внутреннего содержания и призваны подчеркнуть заботу компании о потребителе, сообщает пресс-служба группы.

«Наша компания ведет свою историю с 1974 года, когда был запущен Черкизовский мясоперерабатывающий завод. Забота о них является для нас основным приоритетом, именно поэтому мы решили по-новому осмыслить, как должен выглядеть бренд «Черкизово» в наши дни», — прокомментировал новость генеральный директор группы «Черкизово» Сергей Михайлов.

В сообщении также отмечается, что в рамках ребрендинга компания усовершенствовала рецептуры колбас и полуфабрикатов из свинины, а также сократила ассортимент бренда «Черкизово», убрав из него продукты, которые не соответствовали ожиданиям потребителей.

«При разработке нового дизайна продукции нами ставилась задача освежить имидж бренда и подчеркнуть его ключевое сообщение — "Черкизово" постоянно заботится о вас и ваших близких, выпуская мясную продукцию со стабильно высоким качеством», — прокомментировал директор по стратегическому маркетингу группы Виктория Дуванская. Все это, по ее словам, отражает новый логотип «Черкизово» — «сердце в доме». Его разработкой занималось американское агентство Sterling Brands.

Обновленная продукция под маркой «Черкизово» уже начала отгружаться в розничные сети. Ребрендинг — часть стратегии группы по инвестициям в развитие.