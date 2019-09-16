Венские сосиски оказались опасными

Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование венских сосисок. Протоколы испытаний имеются в распоряжении «Ленты.ру».

В проверке приняла участие продукция марок «Рублевский», «Клинский», «МясновЪ/Черкизово», «ВкусВилл», «Снежана», «Микоян» и «Каждый день». Образцы закупались непосредственно в магазинах, там же где покупают обычные потребители. Тест на безопасность провалили сосиски брендов «Рублевский» и «Каждый день»: там нашли бактерии группы кишечной палочки.

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Кроме того, эксперты установили, что практически во всех образцах были выявлены ингредиенты, которые не были указаны в составе. Например, в сосисках «Клинский» нашли крахмал и изолят соевого белка, причем наличие сои, которая является аллергеном, на этикетке не прописано. В «МясновЪ/Черкизово» нашли свиную шкуру, в «Снежане» — рисовую муку, а в «Рублевском» — ДНК птицы. По итогам проверки к покупке рекомендовали продукцию всех марок, кроме «Рублевский», «Клинский» и «Каждый день».

В марте «Росконтроль» проводил исследование обычных сосисок. В четырех образцах из пяти были обнаружены не заявленные ингредиенты: в «Клинских» сосисках — частицы свиной шкурки, в «Останкино» — крахмал, в «Дымове» — растительный углеводный компонент, в «Велкоме» — крахмал, клетчатка и ДНК птицы.

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