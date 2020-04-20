Создан способ предсказания смерти человека

Канадские ученые разработали методику прогнозирования срока жизни людей, страдающих деменцией. Описание методики было опубликовано в научном журнале Canadian Medical Association Journal.

Ученые выявили, что средняя продолжительность жизни пациентов после диагностирования приобретенного слабоумия не превышает пяти лет. В исследовании приняли участие более 108 тысяч пожилых людей, проживавших в Онтарио с 2010 по 2012 год. 55 процентов из них умерли в течение пяти лет после диагностирования деменции, этот показатель врачи сравнивают со сроками жизни при онкозаболеваниях. Почти половина умерших — 28 процентов — проживала в домах престарелых. Согласно выводам, только каждый четвертый пациент с деменцией прожил более пяти лет или живет до сих пор. Эти данные позволяют предсказывать смерть людей.

Согласно методике исследования, пожилой возраст, принадлежность к мужскому полу, наличие хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ), сердечная и почечная недостаточность являются главными факторами, указывающими на меньшую продолжительность жизни после диагностирования деменции. Ученые подчеркнули, что влияние полиорганной недостаточности на протекание деменции не учитывалось в ранних исследованиях.

По словам медиков, предсказать примерный срок жизни людей с приобретенным слабоумием удалось с помощью специального теста, в рамках которого больным задают несколько несложных вопросов. Ученые заявили, что родственники пациента, зная, сколько примерно ему осталось жить, будут более спокойны и смогут спланировать наилучшие для него условия на оставшийся период жизни или обратиться за помощью в специальное учреждение.

Ранее американские специалисты заявили, что употребление в пищу полезных продуктов способно замедлить процесс снижения когнитивных функций и избежать старения мозга. Одним из лучших способов профилактики деменции ученые назвали приверженность средиземноморской диете, так как потребление рыбы и овощей оказывает на мозг наибольший защитный эффект.

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