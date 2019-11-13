Назван способ избежать смертельного слабоумия

Поддержание или улучшение физической формы помогает предотвратить различные формы возрастной деменции, в том числе тех, что могут привести к смерти. К такому выводу пришли ученые Норвежского университета науки и техники. Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте MedicalXpress.

В период с 1984 по 1986 год почти 75 тысяч норвежцев приняли участие в первой волне исследования HUNT1. Через 11 лет на втором этапе было вовлечено 33 тысячи человек. В общей сложности 30 тысяч человек предоставили достаточно данных, чтобы их включили в исследование. Ученые также включили в анализ данные 920 человек с деменцией, при этом 320 человек, принимали участие в HUNT. Все участники наблюдались до смерти или до конца периода наблюдения летом 2016 года.

Для расчета риска специалисты воспользовались формулой, которую ранее применяли для оценки вероятности развития сердечно-сосудистых заболеваний, депрессии и неалкогольной жировой болезни печени у людей с недостаточным уровнем физической подготовки.

Оказалось, что риск развития деменции был на 40 процентов ниже для тех, кто был среди 80 процентов с наилучшей физической подготовкой. Если человек после первой волны исследований начинал вести здоровый образ жизни и повышал свой уровень физической активности до максимума, то риск удавалось снизить на 48 процентов.

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