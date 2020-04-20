Киевлянин открыл стрельбу по прохожим из окна

Житель Киева открыл стрельбу по прохожим из окна своей квартиры на третьем этаже, передает «Интерфакс-Украина».

Киевлянин стрелял из травматического пистолета. В полицию позвонила местная жительница. Нарушитель отказался пустить в квартиру прибывших стражей правопорядка. На место вызвали сотрудников полка полиции особого назначения.

«Во время проведения неотложного обыска обнаружили предмет, похожий на травматический пистолет. Чтобы скрыть свою причастность к происшествию, правонарушитель закопал оружие в вазон с растениями», — рассказали в полиции.

Пистолет вместе с тремя стрелянными гильзами из-под резиновых пуль, обнаруженными у подъезда, отправлены на баллистическую экспертизу. В ходе инцидента никто не пострадал.

Правонарушителем оказался местный житель 1979 года рождения, ранее судимый за нанесение тяжких телесных повреждений. Он задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство».

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