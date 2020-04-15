В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома. Об этом в среду, 15 апреля, сообщил «Ленте.ру» источник в правоохранительных органах.

По его словам, инцидент произошел на Окской улице на Юго-Востоке Москвы. Стрельба велась из окон жилого дома, в ходе нее был ранен 40-летний мужчина. Пострадавшему оказывается медицинская помощь. Стрелявший мог скрыться в одной из квартир дома, его пока не задержали.

«Предварительно у потерпевшего ранение в ногу из сайги. Нападавший забарикадировался в квартире, не выходит, сейчас полиция и СОБР на месте», — рассказал источник.

В воскресенье, 12 апреля, сообщалось, что жилец коммунальной квартиры на юго-западе Москвы открыл стрельбу по прибывшим на вызов полицейским.

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