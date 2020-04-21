МГУ открыл бесплатный доступ к научным статьям на время пандемии

Московский государственный университет имени Ломоносова на режиме самоизоляции из-за пандемии коронавируса открыл бесплатный доступ к 27 научным журналам, в которых содержатся более 25 тысяч статей. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

На платформе научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU можно будет до 15 мая в свободном доступе скачать PDF-версии публикаций. «Надеемся, что открытый доступ к журналам "Вестник Московского Университета" и "Бюллетень Московского общества испытателей природы"» послужит продвижению

научной деятельности в мировом пространстве», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.

Из-за пандемии коронавируса учебные заведения России — школы, вузы, колледжи — полностью перевели на дистанционное обучение. Единый государственный экзамен и вступительные экзамены в вузы было решено перенести в связи с эпидемией коронавируса. Студенты большинства вузов будут сдавать государственные экзамены и защищать дипломы в онлайн-режиме. Новый учебный год в российских вузах также может начаться в дистанционном формате.

До 2024 года в России планируется реализовать нацпроект «Образование». В него, в частности, входит федеральный проект «Цифровая образовательная среда». На нацпроект выделено в общей сложности 784,5 миллиарда рублей. Целями проекта является обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, а также вхождение России в десятку ведущих стран по качеству общего образования.

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