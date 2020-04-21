Перечислены главные советы при выборе отеля для отпуска

Гендиректор компании HotelPlanner.com Тим Хентшель перечислил главные советы для туристов в процессе выбора объекта размещения на время отпуска. Об этом пишет Express.

В первую очередь, по его мнению, при бронировании поездки необходимо убедиться, что в отеле или рядом с ним на период пребывания не запланировано никаких масштабных мероприятий, к примеру, развлекательных или спортивных. Как правило, подобные события могут привести к резкому скачку стоимости проживания вне зависимости от того, заинтересован в них гость или нет.

Помимо этого, стоит обратить внимание на уровни колебания цен в гостинице. «Большая скидка в отеле не всегда имеет значение, особенно, если в действительности объем продаж не соответствует заявленному», — пояснил Хентшель и подчеркнул, что путешественникам нужно убедиться, что они заключают выгодную сделку.

Материалы по теме «Я перестал понимать, зачем нужна гора денег» Как россиянин отправился в Турцию и узнал ее с другой стороны

Наконец, в процессе поиска объекта размещения следует детальнее изучить вопрос о том, когда в последний раз там проводились ремонтные работы и какого характера они были. «Необходимо выбирать отель, в котором легкое переоснащение (замена постельного белья, штор, ковров, краски на стенах) проводилось каждые пять-восемь лет, а капитальный ремонт (обновление лобби и помещений общего пользования, а также непосредственно самих номеров, включая ванные комнаты) — каждые 15–20 лет», — заключил эксперт.

В октябре прошлого года стало известно, что самым эффективным способом экономить на путешествиях оказался поиск билетов не только в определенный город прибытия, но и по соседним направлениям. Еще один популярный способ экономии — оплата отеля сразу после бронирования, а не при заселении

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!