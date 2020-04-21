Власти Мурманской области поддержат тысячи предприятий малого бизнеса

Власти Мурманской области намерены поддержать около 6700 местных предприятий малого бизнеса, которые пострадали из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщила заместитель губернатора Ольга Кузнецова, передает издание «Хибины.com».

По словам Кузнецовой, среди одной из мер — снижение на три года с 15 до 5 процентов ставок по упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы минус расходы» и с 6 до 1 процента по группе «доходы». Оно коснется всех категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, даже если они не относятся к перечню пострадавших отраслей. Это поможет существенно снизить нагрузку на отдельные категории предпринимателей.

Кузнецова добавила, что активно идет прием заявок на предоставление губернаторских грантов до миллиона рублей на поддержку инициативы предпринимателей. Также снижаются ставки по налогу на имущество для собственников объектов недвижимого имущества, которые в апреле не взимают плату с арендаторов и в период с 1 мая по 30 июня снизят плату за аренду не менее чем на 30 процентов.

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Правительство Мурманской области также приняло решение отсрочить арендную плату на государственную и муниципальную собственность в 2020 году и ввело мораторий на увеличение арендной платы. Кузнецова добавила, что на региональном и федеральном уровне предусмотрены субсидии предпринимателям на поддержку занятости.

Ранее стало известно, что правительство Мурманской области выделит 50 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса, пострадавшему из-за режима самоизоляции во время эпидемии коронавируса. Наиболее пострадавшие области получат до одного миллиона рублей под один процент годовых на срок до двух лет, остальные — под четыре процента.

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