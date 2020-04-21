Путин поздравил муниципальных служащих

Президент Владимир Путин поздравил глав, депутатов и работников муниципальных образований с Днем местного самоуправления. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля во вторник, 21 апреля.

Путин отметил богатую историю российского института местного самоуправления. По его словам, в своем время земства и органы городского самоуправления сыграли огромную роль в развитии отечественного образования, просвещения, здравоохранения.

Глава государства подчеркнул, что от хорошей работы органов местного самоуправления зависят позитивные изменения в городах и селах. Путин добавил, что россияне ожидают от власти взвешенных решений, которые бы способствовали повышению уровня жизни в стране.

День местного самоуправления отмечается в РФ с 2012 года. Императрица Екатерина II 21 апреля 1785 года (по старому стилю) издала Грамоту на права и выгоды городам Российской империи — документ, положивший начало развитию российского законодательства о местном самоуправлении.

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