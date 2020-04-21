Фанаты осудили знаменитостей за подписи о коронавирусе под откровенными фото

Звезды реалити-шоу и модели опубликовали в сети откровенные фото и подверглись критике поклонников за неуместные подписи о пандемии коронавируса. На снимки, размещенные в их Instagram-аккаунтах, обратили внимание журналисты Daily Star.

Знаменитости начали публиковать фотографии в коротких топах и белье во время изоляции, добавляя к ним подписи на тему пандемии. Например, телезвезду Хлои Ферри (Chloe Ferry) запечатлели сидящей на кровати в коротком джемпере и кружевных белых трусах. В описании к посту она пожаловалась на скуку из-за карантина.

Среди поддержавших тренд также оказалась участница реалити-шоу Love Island Лаура Андерсон (Laura Anderson). Телезвезда поделилась снимком в укороченной футболке и серых трусах, поблагодарив под ним борющихся с инфекцией медицинских работников.

Фото опубликовано @lauraanderson1x

Блогерша Холли Хаган (Holly Hagan), в свою очередь, продемонстрировала на видео черный топ и трусы с завышенной талией в тон наряда. «Это мой купальник для карантина, который я не могу носить нигде, кроме дома», — пошутила она.

Фото опубликовано @hollygshore

Фанаты осудили знаменитостей за глумление над заболеванием в комментариях. «Я согласен с твоими мыслями, но думаю, что картинка совсем не подходит», — написал один. «Ты выглядишь потрясающе, но фото в трусах с такой подписью — просто странно», — высказался второй. «Кто-то может объяснить, почему она пишет о врачах с голой задницей?» — поинтересовался третий. «Я в замешательстве», — заключил последний.

В марте популярные блогеры и модели начали делиться снимками в откровенных нарядах во время изоляции из-за пандемии коронавируса. Британская модель Дэми Роуз (Demi Rose) попозировала без одежды вместе со своей коллегой Кинси Волански (Kinsey Wolanski) на шезлонге во дворе дома, а блогерша Даниэль Пизер (Danielle Peazer) сфотографировалась в черном нижнем белье.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!