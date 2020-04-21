Россиянин с подозрением на коронавирус погиб при попытке сбежать из обсерватора

Житель Якутии попытался сбежать из обсерватора, куда его поместили с подозрением на коронавирус, упал с высоты и погиб, сообщает «ТайгаПост». Позднее эту информацию подтвердил глава Вилюйского района Сергей Винокуров, передает ТАСС.

По информации издания, 16 апреля мужчину поместили в учреждение в городе Вилюйск из-за того, что ранее он находился в больнице в одном отделении с зараженной женщиной. Однако в ночь на 21 апреля 52-летний россиянин решил сбежать. Это была его третья попытка за день, в предыдущие разы в полночь и в пять часов утра охранники останавливали его и проводили профилактические беседы. Для нового побега якутянин связал шторы и начал спускаться по ним из окна третьего этажа, однако сорвался и рухнул вниз, ударившись головой о землю.

Незадолго до происшествия стали известны отрицательные результаты мужчины на инфекцию. 21 числа его должны были отправить домой, до его выписки оставалось несколько часов. Сотрудники обсерватора сказали журналистам, что перед смертью человек вел себя неадекватно.

Погибший был ранее судим, был без работы и злоупотреблял алкоголем.

Всего к 21 апреля в Якутии зарегистрировано 111 случаев инфицирования. 16 человек выздоровели, умерших нет.

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