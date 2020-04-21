Запрет на посещение храмов в Подмосковье продлили до 28 апреля

Ограничение на посещение храмов в Подмосковье в связи с распространением коронавируса продлили до 28 апреля, сообщается на сайте Русской православной церкви (РПЦ).

Богослужения будут проходить без участия прихожан. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословил духовенство исполнить данное предписание. Он также призвал верующих соблюдать режим самоизоляции, и молиться дома.

Изначально церкви и храмы на территории области были закрыты для посещений в период с 13 до 19 апреля. Митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий ранее заверил, что «общая молитва не прервется».

Трансляции богослужений доступны на официальном сайте Московского Патриархата, в личном аккаунте Святейшего Патриарха, а также на странице проекта «Поговори со священником.

В Подмосковье до конца апреля действует режим самоизоляции. Кроме того закрыты кафе, рестораны, торговые центры и салоны красоты. Губернатор Андрей Воробьев неоднократно призывал жителей области не выходить из дома без крайней необходимости в условиях эпидемии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!