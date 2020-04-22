Украина модернизировала и отремонтировала 400 танков

С начала 2014 года специалисты Харьковского бронетанкового завода (ХБТЗ) отремонтировали и модернизировали около 400 танков, сообщил АрміяINFORM директор предприятия Вячеслав Стрелец.

По его словам, в большинстве случаев ремонт техники осуществлялся за пределами завода, в том числе в Донбассе. «Если же проблема серьезная, то возвращаем танк на завод, чтобы за короткое время поставить на ход», — сказал гендиректор.

По данным Стрельца, только в 2019 году специалисты ХБТЗ выезжали почти 30 раз на восток страны для ремонта техники. Всего за последние шесть лет было совершено около 250 таких поездок.

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Гендиректор отметил, что с начала 2020 года возглавляемое им предприятие поставило Вооруженным силам Украины 11 модернизированных Т-64. «Это только внешне танк Т-64», — приводит издание комментарий сотрудников ХБТЗ.

В апреле «Укроборонпром» опубликовал ролик подводных испытаний модернизированного танка Т-72, проведенных Киевским бронетанковым заводом совместно со специалистами Государственного научно-исследовательского института испытаний и сертификации вооружения и военной техники.

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