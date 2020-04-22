В России определились с регулированием искусственного интеллекта

АНО «Цифровая экономика» утвердила концепцию правового регулирования искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники в России. Об этом сообщили порталу «Будущее России. Национальные проекты» в пресс-службе организации.

«Поскольку ИИ — это новая сфера для права, то создана концепция правового регулирования, на основе которой будет разработана нормативная база», — пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что благодаря данной концепции в России будет достигнута правовая определенность в сфере ИИ, а также начнет формироваться нормативная база, которая обеспечит необходимую степень защиты прав и свобод человека, а также будет стимулировать развитие этих технологий в стране. В результате России удастся занять лидирующие позиции в мире в области ИИ, считают в АНО «Цифровая экономика».

Данная инициатива также реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предполагает увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников, создание в стране устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, а также перевод госорганов и организаций на использование преимущественно программного обеспечения российской разработки. Всего на реализацию нацпроекта планируется выделить более 1,8 триллиона рублей до 2024 года.

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