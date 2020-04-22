Россияне перечислили экономические опасения

Две трети компаний вынуждены сокращать расходы и увольнять сотрудников в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом. Об этом свидетельствует исследование разработчика ПО для управления бизнесом «Мегаплан», содержание которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Россияне также перечислили свои опасения в связи с пандемией. Так, 70 процентов опрошенных боятся вероятности экономического кризиса в стране, 60,6 процента — сокращения зарплат, 58,5 процента — роста безработицы. Большинство россиян (59,4 процента) считают режим самоизоляции необходимой мерой. Оставшиеся 40,6 процента считают, что этот режим вредит бизнесу.

Неготовы к сокращению зарплат 76,5 процента россиян. Остальные готовы при условии другого графика (16,1 процента) или удаленной работы (7,4 процента). При этом две трети опрошенных готовы брать на себя дополнительные обязанности или работать дольше для сохранения уровня своей зарплаты.

При этом большинство россиян после введенных в стране ограничений продолжили работать из дома. Лишь 13 процентов респондентов заявили, что перестали работать. В офисах продолжают трудиться 9,5 процента опрошенных.

20 апреля стало известно, что российский бизнес получил беспроцентные кредиты на 4,6 миллиарда рублей на поддержку занятости. По данным мониторинга, только пятью крупными банками, подписавшими соглашение с Минэкономразвития, по состоянию на 17 апреля одобрено 2,5 тысячи заявок. Из одобренных заявок уже профинансированы 911 на сумму 1,7 миллиарда рублей.

Поддержка предпринимателей предусмотрена нацпроектом «Малое и среднее предпринимательство», который реализуется в России по инициативе президента Владимира Путина. Он предполагает рост числа занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, до 25 миллионов человек к концу 2024 года, наращивание доли МСП в ВВП страны до 32 процентов и доли экспорта субъектов МСП — до 10 процентов от общего объема к 2024 году. Всего на реализацию проекта планируется выделить более 481 миллиарда рублей.

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