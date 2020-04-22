В США нашли первых умерших от коронавируса до начала эпидемии в стране

Первая смерть от причин, связанных с коронавирусом SARS-CoV-2, на территории США произошла на более чем три недели раньше, чем считалось до того. Об этом со ссылкой на власти штата Калифорния сообщает Los Angeles Times.

Результаты вскрытия показали, что двое пациентов с вызванной коронавирусом пневмонией COVID-19 скончались в калифорнийском округе Санта Клара 6 и 17 февраля. Ранее считалось, что первый летальный исход имел место в штате Вашингтон 29 февраля.

Как отмечается в официальном заявлении властей, это выяснили только сейчас, так как умершие находились у себя дома, а тестирование на начальных этапах проводили только у тех, кто путешествовал в регионы с зафиксированным заражением и жаловался на определенные симптомы.

Власти штата также предположили, что при дальнейшем исследовании смертей по всей стране наверняка выяснится, что погибших из-за COVID-19 больше, чем известно на данный момент.

Медики считают, что вирус присутствует в Калифорнии куда дольше, чем предполагалось раньше, — скорее всего, еще с декабря. Начало эпидемии, считают они, прошло незамеченным из-за того, что совпало с эпидемией гриппа: в тех случаях, когда болезнь протекает легко, ни сам пациент, ни врач не отличают ее от обычного простудного заболевания.

По данным института Джонса Хопкинса, в США зафиксировано более 825 тысяч случаев инфицирования коронавирусом нового типа. От связанных с ним причин там погибли более 45 тысяч человек, вылечились более 75 тысяч.

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