Врача напугало поведение людей в период пандемии коронавируса

Профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов заявил об испуге из-за поведения людей в период пандемии коронавируса. Об этом он рассказал в эфире «60 минут» на канале «Россия-1», передает РИА Новости.

Врач рассказал о непонимании некоторых людей, которые хотят отменить ограничения по самоизоляции. «Во всем мире люди выходят в пикеты против самоизоляции. В России, у нас в Северной Осетии, сейчас в Соединенных Штатах. Что движет этими людьми — вот это очень сложно понять», — отметил он.

Ачкасов добавил, что сроки победы над распространением вируса ему неизвестны. Однако медик выразил надежду, что в конечном итоге у человечества, в особенности у врачей, изменится отношение к подобным инфекциям и сохранению здоровья.

Материалы по теме Число зараженных коронавирусом в России превысило 50 тысяч Больше всего случаев в Москве и Московской области

20 апреля перед зданием администрации Северной Осетии жители собрались с требованиями отменить режим всеобщей самоизоляции и помочь гражданам, пострадавшим финансово из-за распространения нового коронавируса. В Кремле заявили, что митинг был незаконным и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки.

Волна протестов с требованием об отмене карантина и возвращении к нормальной жизни прошла в США 19 апреля. Сотни американцев вышли на митинги в Кентукки, Мэриленде, Мичигане, Огайо, Техасе и Висконсине. Протестующие требовали возвращения на работу, а также заявляли о нарушении конституционных прав.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!