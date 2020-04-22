Пентагон отреагировал на информацию о критическом состоянии Ким Чен Ына

В Пентагоне отреагировали на информацию о критическом состоянии лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, заявив, что продолжают считать его главнокомандующим Корейской народной армией. Об этом сообщает Reuters.

Заместитель председателя Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен заявил, что не имеет подтверждений информации из СМИ. «Полагаю, что Ким Чен Ын в полной мере контролирует корейские ядерные силы и вооруженные силы», — сказал Хайтен, добавив, что в данный момент нет причин считать по-другому.

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Ранее сообщалось, что Северная Корея с 2019 года готовит чрезвычайный план по передаче власти, при котором во главе страны вместо нынешнего лидера Ким Чен Ына встанет его младшая сестра Ким Ё Чжон. Сестра лидера КНДР занимает пост первого заместителя директора ЦК Трудовой партии. Известно, что она тоже училась в Швейцарии и является доверенным лицом Ким Чен Ына и вторым по влиятельности человеком в стране. В марте от ее имени было выпущено первое официальное международное заявление.

21 апреля CNN со ссылкой на представителей разведки сообщил, что Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции. Позднее южнокорейское агентство «Ёнхап» опровергло данные об ухудшении самочувствия северокорейского лидера. Это подтвердил и представитель администрации президента Южной Кореи.

В то же время агентство Reuters отметило, что власти и СМИ Северной Кореи крайне странно себя повели и никак не отреагировали на сообщения о проблемах со здоровьем у Ким Чен Ына. Отмечалось, что ранее они быстро реагировали и опровергали различные слухи.

Спекуляции по поводу здоровья Ким Чен Ына начались после того, как он пропустил празднование дня рождения Ким Ир Сена, которое состоялось 15 апреля. За четыре дня до этого он присутствовал на правительственном заседании, после чего на людях не появлялся.

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