Насекомое ворвалось в студию российского канала и прервало эфир

Троицкое телевидение | Новости Троицка / Вконтакте

Ведущая телеканала города Троицка Челябинской области Наталья Шутова прервала эфир выпуска новостей. В студию ворвалось неизвестное летающее насекомое, которое забралось журналистке под одежду. Видео опубликовано в группе канала в соцсети «ВКонтакте».

«Пришла весна, а с ней и летающие насекомые. Одно из таких чуть не сорвало новостной эфир», — заметили авторы публикации. В ролике ведущая российского канала зачитывает новость о «профилактической работе с населением в Челябинской области», но через несколько секунд прерывает речь.

Шутова попыталась отмахнуться от насекомого, но потом начала проверять свою одежду. «Тут что-то летает, оно залетело прямо в меня!» — сказала журналистка съемочной группе. Один из сотрудников спросил ведущую, была ли это муха, на что Шутова ответила, что не знает. «Ты видишь ее? Она во мне, значит», — переживала журналистка.

Ранее корреспондент ГТРК «Дагестан», местного филиала ВГТРК, Назира Алиева попыталась записать на камеру стендап, но съемкам помешало повышенное внимание местных жителей. Запись короткого монолога для сюжета о событиях 1991 года в республике привлекла мужчин, которые начали кричать и сигналить журналистке.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!